В результате гигантского оползня порваны интернет-кабели на дне Атлантики

Порваны проложены на дне кабели и нарушена интернет-связь между Нигерией и ЮАР – таковы результаты гигантского оползня, недавно перенесшего из реки Конго в Атлантический океан более одного кубического километра гряди и ила.

Процесс происходит на протяжении двух дней, говорят ученые. Данный вид оползней принято называть турбидитным течением.

Поток грязи достигал скорости восьми метров в секунду, хотя в самом начале это было чуть более пяти метров в секунду. Исследователи забили тревогу, когда от дна оторвало буйковые автономные станции, расставленные ими для наблюдения за акваторией и состоянием дна. Позже оказалось, что последствия оползня гораздо серьезнее. Однако их удалось объективно оценить только после того, как был сделан детальный анализ полученной информации.