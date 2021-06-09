 

Тарифы на коммунальные услуги в Украине за год выросли на 35% – Госстат

09.06.2021, 20:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За год на 161% выросли тарифы на природный газ, на  36,6% – на электроэнергию, на 17,5% – на услуги канализации. Тарифы на содержание и ремонт жилья увеличились на 6,7%, на горячую воду и отопление – на 4,8%.

Скриншот: ukrstat.gov.ua

В мае этого года жилищно-коммунальные тарифы выросли на 3,9%. 

“Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 3,9% произошел в основном за счет повышения цен на природный газ на 14,6%”, – отметили в Госстате.

В мае за жилищно-коммунальные услуги украинцы заплатили 227 млрд грн, это 127,3% от насчитанных за этот период сумм.

“На конец апреля задолженность населения по оплате за поставки и распределение природного газа составила 28,6 млрд грн, за поставки тепловой энергии и горячей воды – 25,4 млрд грн, за поставки и распределение электрической энергии – 7,6 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотведения – 6,2 млрд грн, за управление многоквартирным домом – 5,4 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов – 1,1 млрд.грн”, – уточнили в Госстате.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.04 / Оккупанты на Донбассе ранили украинского военного – штаб ООС

23.04 / На Олимпиадах вместо гимна России будет звучать музыка Чайковского – Олимпийский комитет РФ

23.08 / France 2 – власти Марселя выплатят компенсацию жителям, которые жаловались на гонщиков

15.07 / Обозреватель Figaro – под видом борьбы с дискриминацией во Францию вернулась агрессия «кланов»

29.01 / В Евросоюзе вводят “темно-красную” зону карантина

16.12 / Турчинов об обвинении для Черновол: Реваншисты формируют повестку дня

03.01 / Количество жертв масштабного оползня в Норвегии выросло до семи

27.02 / В Швейцарии после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech и Moderna умерли 16 пенсионеров

03.03 / Компания Samsung представила телевизоры нового поколения

06.12 / “Он покончил с собой”. Обнародовано письмо любовницы актера Олега Ефремова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика