Тарифы на коммунальные услуги в Украине за год выросли на 35% – Госстат

За год на 161% выросли тарифы на природный газ, на 36,6% – на электроэнергию, на 17,5% – на услуги канализации. Тарифы на содержание и ремонт жилья увеличились на 6,7%, на горячую воду и отопление – на 4,8%.

Скриншот: ukrstat.gov.ua

В мае этого года жилищно-коммунальные тарифы выросли на 3,9%.

“Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 3,9% произошел в основном за счет повышения цен на природный газ на 14,6%”, – отметили в Госстате.

В мае за жилищно-коммунальные услуги украинцы заплатили 227 млрд грн, это 127,3% от насчитанных за этот период сумм.

“На конец апреля задолженность населения по оплате за поставки и распределение природного газа составила 28,6 млрд грн, за поставки тепловой энергии и горячей воды – 25,4 млрд грн, за поставки и распределение электрической энергии – 7,6 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотведения – 6,2 млрд грн, за управление многоквартирным домом – 5,4 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов – 1,1 млрд.грн”, – уточнили в Госстате.

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