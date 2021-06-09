В Оренбурге суд назначил сроки насмерть забившим прохожего подросткам

Троим подросткам, которые до смерти избили жителя Оренбурга, назначили наказания в виде 3,5 и 4,5 года с отбыванием в воспитательной колонии, сообщило региональное следственное управление СК России.

Суд установил, что трое молодых людей 2002, 2003, 2004 годов рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений ночью 18 февраля 2020 года избили 33-летнего прохожего. В результате полученных травм он скончался в больнице. Отмечается, что для конфликта с прохожим подростки использовали малозначительный повод, сообщается на сайте СУ СК по Оренбургской области.

Было возбуждено уголовное дело. Как уточнили в ведомстве, в период следствия в отношении двоих фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении третьего фигуранта в соответствии с решением суда был избран домашний арест.

«Приговором суда одному из фигурантов назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, двоим фигурантам назначены наказания в виде 4 лет 6 месяцев и 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Приговор в законную силу не вступил», – добавляется в сообщении.

Ранее молодой человек в Челябинске избил пожилого мужчину с помощью приемов рукопашного боя.