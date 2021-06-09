Москва назвала условия для восстановления нормальной работы посольств РФ и США

Москва готова восстановить нормальную работу посольств хоть на следующий день после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, если американцы проявят готовность, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам Сергея Рябкова, если американцы готовы вернуться к ситуации, которая существовала до начала этой нисходящей спирали с точки зрения и численности дипперсонала, работающего соответственно в РФ и в США, и выдачи виз, которая все более затруднена. «Если они готовы к этому, мы будем в состоянии буквально на следующий день восстановить норму в наших отношениях. Пока этого не произошло и призывы все-таки озаботиться этим вопросом отклика в Вашингтоне не находят», – сказал он, передает РИА «Новости».

Ранее американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что с нетерпением ждет возможности присоединиться к президенту Джо Байдену в Женеве на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Накануне замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы РФ и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет.

7 июня в администрации американского лидера поделились ожиданиями от встречи лидеров РФ и США, а также объяснили, для чего Байден хочет встретиться с Путиным в Женеве. Президент РФ также поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.