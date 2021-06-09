Премьер Испании призвал разрешить въезд в ЕС привитым «Спутником V»

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что руководство Евросоюза должно разрешить въезжать в страны ЕС людям, прошедшим вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутником V».

«Этот вопрос мы обсуждаем в ЕС, надо исходить из здравого смысла. Даже если это вакцины, которые не признаны на европейском континенте (имеется в виду в ЕС), осмеливаюсь сказать, что, очевидно, это вакцины, и поэтому они не должны быть препятствием для передвижения между континентами или приезда в этом случае на европейский континент», – цитирует РИА «Новости» Санчеса.

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что Европейскому агентству лекарственных средств (ЕМА) нужно ускорить процесс сертификации российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Тем временем Еврокомиссия предложила освободить вакцинированных туристов тестов и карантина во время поездок внутри Евросоюза.