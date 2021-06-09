“Какие ноги! Хейтеры скажут, фотошоп”. 47-летний Цискаридзе показал свои фото в плавках

47-летний артист написал в Instagram, что кадры были сделаны в 1994 году во время гастролей Большого театра в Австралии.

“Океан – это свобода! Неудержимые волны и бешеная, ни с чем несравнимая энергия, стихия. На ее фоне ты кажешься совсем маленьким… Фотографии сделаны в Австралии. БТ гастролировал в этой далекой стране в 1994 году, и мне посчастливилось запечатлеть момент… эмоции от первой встречи с Индийским океаном”, – написал артист.

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Снимки Цискаридзе восхитили подписчиков.

“Боже , это телосложение…”, – написала подруга Цискаридзе грузинская джазовая певица Теона Контридзе.

“Длинные красивые ноги, ни с кем не спутаешь. Юный, счастливый!!!” – восхитилась elen.alena5.

“Какие ноги! Хейтеры скажут, фотошоп”, – отреагировали пользователи, ведущие фан-страничку Цискаридзе.

Контекст:

Николай Цискаридзе служил в Большом театре в Москве более 20 лет. В 2013 году покинул его из-за конфликта с руководством. 28 октября 2013 года возглавил Академию русского балета имени Вагановой, 29 ноября 2014-го избран ее ректором.

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