Вице-премьер Стефанишина: Половина стран НАТО благосклонно относится к предоставлению Украине ПДЧ

“Перед саммитом НАТО я хочу поблагодарить почти половину стран Альянса, которые поддерживают предоставление Украине ПДЧ. Я надеюсь, что это решение будет принято… Могу подтвердить, что, фактически, половина стран Альянса благосклонно относится к такому решению”, – заявила вице-премьер.

Стефанишина убеждена, что сейчас важнее всего – мобилизовать политическое единство внутри НАТО, чтобы получить решение в отношении Украины. Она рассказала, что Украина ведет дискуссии с Венгрией (по вопросам нацменьшинств) а также с США, странами Балтии, Польшей и другими государствами-членами Альянса.

“В ближайшее время НАТО утвердит стратегию развития на 10 лет, до 2030 года, и принципиальная позиция Украины заключается в том, чтобы в этом документе была четкая ясность по этому вопросу”, – заявила она.

Вице-премьер также обратила внимание на влияние России и неделание некоторых членов альянса “раздражать” эту страну. Однако, по ее мнению, Украине не стоит ожидать изменений внутри России на пути к членству в Альянсе.

“Мой основной месседж заключается в том, что мы не должны ожидать этих изменений. Мы должны быть готовы к любым изменениям в любое время, и членство Украины в НАТО – это один из таких элементов ускорения трансформации в самой Российской Федерации”, – подчеркнула она.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

6 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявлял в ходе телефонного разговора со Столтенбергом, что Альянс – это единственный путь к окончанию войны на Донбассе и что предоставление Украине плана действий относительно членства (ПДЧ) “станет настоящим сигналом для РФ”. Комментируя разговор с Зеленским, Столтенберг говорил, что НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Предоставление Украине ПДЧ в частности поддержали Латвия и Литва. 7 апреля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что это будет “сильным сигналом для России”, что курс, который выбрала Украина, ценится странами НАТО. В этот же день министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сказал, что однозначно поддержит такое решение, так как Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО.

Саммит НАТО состоится 14 июня. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что на саммите страны – члены Альянса будут “принимать решения по содержательной и перспективной стратегии НАТО-2030”, чтобы противостоять “агрессивным действиям России, угрозам терроризма, кибератак, новых и разрушительных технологий, влиянию изменения климата на безопасность и подъему Китая”.

В Офисе президента отмечали, что Украина не будет принимать участие в саммите НАТО, но вопрос предоставления Киеву ПДЧ в НАТО на нем обсудят.

Ожидается, что на саммите Альянса его лидеры сделают заявление, в котором подтвердят политику “открытых дверей” для Украины и Грузии. Но консенсуса о предоставлении Украине ПДЧ пока нет, отмечал 7 июня заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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