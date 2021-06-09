Кулеба назвал “политическим” отказ Германии поставлять оружие Украине

“Мы понимаем, что решение, которое приняло правительство Германии – политическое… Германия – суверенное государство, имеет право принимать решения, которые она считает эффективными и действенными “, – отметил Кулеба.

По его словам, нет никаких ограничений для Украины чтобы покупать оружие, как и Германии – продавать его.

“Нет какого-либо международного правила, которое бы ограничивало возможность Украины получать или покупать вооружение за границей… Насколько мне известно, нет никакого юридического запрета в законодательстве Германии, которое не разрешает передавать или продавать оружие Украине”, – подчеркнул Кулеба.

Он напомнил, что Украина – страна, на которую напали и она защищается, а не использует оружие “чтобы захватывать чужие территории, или убивать граждан другой страны во время войны”.

В свою очередь Маас заверил Кулебу, что Германия и в будущем будет крупнейшим двусторонним донором для Украины.

По мнению Мааса, телефонный разговор его и главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым о возможном проведении встречи в нормандском формате “был бы короче”, если бы Германия сообщила о готовности поставлять оружие одной из сторон конфликта.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованном 31 мая, выступил за предоставление Украине военной помощи от Германии. Глава государства рассказал о встрече с сопредседателем немецкой партии “Союз 90 / Зеленые” Робертом Хабеком. Немецкий политик тогда говорил, что Германии “стоит пересмотреть принципиальное “нет” в вопросе предоставления военной помощи Украине”. Правительство Германии не поддержало его идею.

Также Зеленский сказал, что ожидал большего от канцлера ФРГ Ангелы Меркель. “Я знаю, что Германия может больше. Потому что то, что они делают для нас, они делают для себя. Почему они этого не понимают, я не знаю”, – заявил президент Украины.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Помощь Вооруженным силам Украины за это время предоставляли разные государства, среди них – США, Канада, Великобритания, Франция, сообщали в Минобороны Украины.

По данным посольства Германии в Украине на декабрь 2020 года, финансовая помощь Украине с 2014 года составила €1,8 млрд.

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