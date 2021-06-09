Верховный суд отказал компании Фирташа во взыскании с Одесского припортового завода более $300 млн – глава Фонда госимущества

“Это окончательное решение, которое не подлежит обжалованию. Точка… Если коротко, то теперь Ostchem не сможет добиться принудительного списания $250 млн долга с ОПЗ, а тем более – претендовать на все предприятие”, – заявил он.

Сенниченко уточнил, что претензии Ostchem по основному долгу составляли $193 млн, еще $57 млн пени, а также $67,7 млн начисленных процентов.

По его словам, подача Ostchem исков в других странах теоретически возможна, однако на практике бессмысленна, так как добиваться взыскания долга по решению арбитража можно в тех странах, где находится имущество предприятия или его филиалы, а активы ОПЗ сосредоточены в Украине.

Сенниченко отметил, что это очень важное решение для проведения прозрачной приватизации завода, так как теперь любой потенциальный покупатель может быть уверен: его право собственности на ОПЗ не смогут оспорить кредиторы. Он подчеркнул, что теперь счета завода не могут быть арестованы, продукцию, как и другое имущество, не смогут изъять.

“Мы лишили Ostchem возможности шантажа и любого влияния на операционную деятельность ОПЗ”, – заявил Сенниченко.

Контекст:

Одесский припортовый завод – одно из крупнейших госпредприятий в химической отрасли Украины. Находится на территории города Южный, в 47 км от Одессы, специализируется на производстве аммиака и карбамида. Предприятие находится под управлением Фонда государственного имущества Украины и входит в программу большой приватизации.

В 2016 году Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма постановил взыскать с ОПЗ в пользу Ostchem Holding Limited $251 млн за газ, который компания поставляла на завод в 2013 году.

6 марта 2017 года суд города Южный Одесской области разрешил Ostchem принудительно взыскать с ОПЗ $251,16 млн долга в рамках решения Стокгольмского арбитража. Затем этот вердикт подтвердил Апелляционный суд Одесской области.

В июле 2018 года Верховный суд отменил эти решения.

Вновь добиться позитивного для себя решения Ostchem смог в Киевском апелляционном суде в апреле 2019 года, сообщило “Интерфакс-Украина”. ОПЗ возражал против определения украинского суда, отмечая, что предприятие с середины 2018 года было остановлено и выполнение решения Стокгольмского арбитража приведет к банкротству и угрозам техногенной и экологической катастрофы. Помимо этого, ФГИ заявлял, что заключенные контракты ОПЗ и Ostchem являются ничтожными. ОПЗ и ФГИ подали апелляцию в Верховный суд.

Ostchem Holding Limited – холдинговая группа, объединяющая группу химических предприятий, которые производят минеральные удобрения, органические кислоты, диоксид титана, кальцинированную соду, жидкий азот и другие химические продукты. Входит в состав финансово-промышленной группы Group DF украинского предпринимателя Фирташа.

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