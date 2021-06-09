“Мы не можем позволить процессу стоять на месте”. Кулеба заявил, что готов к переговорам с Лавровым в нормандском формате

“Я готов к предметному разговору с министром иностранных дел [РФ Сергеем] Лавровым в четырехстороннем нормандском формате, как по вопросам безопасности, так и по политическим вопросам урегулирования [ситуации на Донбассе]”, – сказал Кулеба.

Он отметил, что Украина хочет добиться прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе, так как речь идет “о нашей территории, наших граждан и деоккупацию этих территорий”.

“Мы не можем позволить процессу стоять на месте, мы должны двигаться вперед. Я благодарен за усилия, которые Германия и Франция прилагают в нормандском формате, но мы должны делать больше, чтобы РФ не держала нормандский процесс на одном месте”, – подчеркнул глава МИД Украины.

Кулеба рассказал, что в ходе переговоров с Маасом они детально обсудили повестку возможной будущей встречи глав МИД в нормандском формате.

“Главное – чтобы господин Лавров приехал на нее договариваться, а не выступать с классической российской позицией, что во всем виноваты все, кроме самой России”, – добавил он.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН на 10 февраля 2021 года, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в рамках ТКГ (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

По словам главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, переговорный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе не дает реальных результатов ни в минском формате, ни в нормандском. Он выразил мнение, что на переговорный процесс по Донбассу повлияет саммит президентов США и РФ, Джо Байдена и Владимира Путина 16 июня в Женеве (Швейцария).

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