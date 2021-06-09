Ермак: Встреча Байдена и Путина очень важна. Весь мир будет наблюдать за ней

“Встреча Джо Байдена и Владимира Путина очень важна. Думаю, весь мир будет наблюдать за ней. Несколько дней назад президент Джо Байден позвонил президенту Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить все вопросы, в частности относительно этой встречи и позиции США на ней”, – сказал Ермак.

Он заявил, что рассматривать и решать без Украины любые вопросы, касающиеся Украины, нелогично, это не соответствует интересам страны. Глава ОПУ уверен, что такую позицию разделяют партнеры Украины, в частности США.

Ермак отметил, что за последние дни на линии соприкосновения в районе вооруженного конфликта на Донбассе наблюдается снижение напряжения.

“Меньше стреляют, меньше провокаций, и, как результат, уже в течение нескольких дней у нас нет ни одного погибшего. Но говорить, что это такая масштабная тенденция, пока слишком рано”, – уточнил он.

Контекст:

Зеленский и Байден 7 июня провели второй телефонный разговор. Он был связан с предстоящей 16 июня в Женеве встречей американского президента с Путиным.

Комментируя эту встречу, в Белом доме заявляли, что Байдену важно сесть с Путиным “лицом к лицу”, чтобы “четко определить, каковы наши позиции, чтобы понять, каковы его позиции”, а также “попытаться урегулировать разногласия и определить области, в которых мы можем добиться прогресса”.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказывала, что на встрече Байден планирует говорить с Путиным о ситуации в Украине и Беларуси.

Сам Зеленский заявлял о готовности в “любой точке планеты” лично проконсультировать Байдена по поводу России, и говорил, что если такого разговора не произойдет, это будет “большой ошибкой”. Он подчеркивал, что именно у Украины есть “глубокое понимание предмета”.

Первый разговор Зеленского и Байдена состоялся 2 апреля. По словам главы ОП Андрея Ермака, беседа длилась около 50 минут. В Белом доме заявили, что Байден “подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму”. Также собеседники обсудили реформы в Украине и борьбу с пандемией коронавируса.

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