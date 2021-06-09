 

“Любовь, которая превращается в ненависть”. Зеленская назвала любимую книгу и рассказала, каких украинских писателей планирует почитать

09.06.2021, 19:04, Новости дня
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“Люблю, когда лирические, драматические события в жизни персонажей происходят на фоне исторических событий и в реальных географических пространствах. Ивано-Франковск в последний период существования Австро-Венгерской империи, каким он описан в романе, раскрылся для меня совсем по-другому и в современности. Глубокая женская психология. Любовь, которая через мгновение превращается в ненависть, а потом – снова мгновенно – на еще более сильную любовь! Это непостижимо и увлекательно”, – поделилась впечатлениями от романа жена президента.

Зеленская отметила, что также планирует прочитать “В ізоляції. Дописи про Донбас” украинского писателя и журналиста Станислава Асеева и “Ніч на Венері. 113 письменниць, які сяють у темряві” украинского литературного критика Анны Улюры.

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Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Контекст:

Владимир и Елена Зеленские поженились в 2003 году. 

В мае 2019 года Зеленский вступил в должность президента. До избрания президентом он был  художественным руководителем студии “Квартал 95”.

Елена Зеленская до президентства супруга была одним из сценаристов “Квартала 95”. После победы Зеленского на выборах она говорила, что хотела бы и дальше писать сценарии для студии, “если это возможно”.

Сейчас она занимается гуманитарными проектами, среди которых – улучшение уровня школьного питания, культурная дипломатия и создание равных возможностей для женщин и мужчин.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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