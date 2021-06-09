“Такие сроки дают для устрашения народа”. Бекиров прокомментировал приговор “суда” в оккупированном Крыму

“Российская судебная система показала свое истинное лицо. Вчера прокурор просил четыре года, сегодня уже семь лет – одна ночь принесла еще три года срока. Если людей заочно приговаривают к таким длинным срокам, то что можно сказать о тех людях, которые сейчас там находятся? Это 105 человек, которые осуждены незаконно. Поэтому с этим государством никто в мире не хочет общаться или вести какие-либо дела. Я думаю, такие сроки дают для устрашения народа, чтобы показать: “Сидите тихо, будете шевелиться, мы даже заочно вынесем вам сроки”, – сказал он.

Бекиров добавил, что его защита намерена подавать апелляцию.

“Я на свободе и это главное. Очень обидно, что они дают заочные сроки, чтобы показывать свое истинное лицо”, – заявил он.

Контекст:

“Центральный райсуд” оккупированного Россией Симферополя 9 июня заочно приговорил бывшего политзаключенного Бекирова к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Также “суд” постановил, что Бекиров должен выплатить 150 тыс. руб. (примерно 56,5 тыс. грн) штрафа.

Украинский обмудсмен Людмила Денисова подчеркнула, что решение “суда” незаконно.

Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Российские силовики задержали Бекирова в декабре 2018 года в Крыму, ему вменяли распространение и транспортировку 12 кг тротила и 190 боевых патронов, хотя из-за состояния здоровья он физически не мог поднять сумку с таким весом. У активиста сахарный диабет, ампутирована нога, в 2018 году он перенес операцию на сердце.

27 августа 2019 года “суд” отпустил Бекирова под обязательство о явке в “суд”.

7 сентября 2019-го Бекирова доставили в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами.

В Украине ему сделали операцию на сердце, он находился в реанимации больницы “Феофания” несколько дней. Позже ему сделали еще одну операцию по стентированию сосудов ног. Дочь Бекирова Элеонора заявила, что отцу нужен минимум год на восстановление после СИЗО.

15 мая 2020 года стало известно, что оккупанты в Крыму возобновили дело против Бекирова.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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