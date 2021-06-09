 

Дочь Мерил Стрип тайно обручилась с британским музыкантом

09.06.2021, 18:09, Новости дня
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На прошлой неделе пара обручилась. Об этом рассказал Ронсон во время записи нового выпуска подкаста The FADER Podcast.

“Я обручился на прошлых выходных. И я помню наш первый поцелуй”, – сказал музыкант.

Слухи о том, что пара помолвлена, ходили еще в конце мая, когда папарацци запечатлели Грейс и Ронсона гуляющими по Нью-Йорку. На молодой женщине было обручальное кольцо.

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О романе актрисы и музыканта стало известно в сентябре 2020 года, когда пару засняли за ужином в одном из нью-йоркских ресторанов.

“Они вместе уже несколько месяцев, но ограничения из-за коронавируса осложнили ситуацию. Особенно когда ему пришлось улететь на родину в Великобританию, они стали реже видеться. Но поддерживают отношения на расстоянии… Марк довольно скрытный, да и Грейс тоже”, – рассказал The Sun источник, близкий к паре.

Контекст:

Гаммер Грейс – средняя дочь 71-летней Мерил Стрип и ее супруга, 74-летнего скульптора Дона Гаммера. У пары есть старший сын Генри (1979), дочери Мэри (1983) и Луиза (1991).

Грейс встречалась со своим другом детства, музыкантом Тэем Стрэтейрном. Летом 2019 года они поженились, но через 42 дня внезапно развелись.

Марк Ронсон в 2003 году был обручен с актрисой Рашидой Джонс, спустя год они разошлись. В сентябре 2011-го он женился на актрисе Жозефин де ла Буме, а через пять лет развелся.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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