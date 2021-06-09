Сахалин получит 88 автомобилей скорой помощи

До ноября этого года в рамках федерального проекта Сахалинская область получит 88 машин скорой помощи, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Девять автомобилей «УАЗ-Патриот» поступят в районные больницы Охи, Углегорска, Александровска-Сахалинского, Ноглик. Машины приобрели в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

«У нас есть удаленные села – Тунгор, Некрасовка, в которых проживает большое количество жителей. Есть и поменьше населенные пункты. В некоторых из них медицинские работники пешком обходят своих пациентов, теперь можно будет решать вопросы транспортировки оперативно и с комфортом», – приводятся в сообщении на сайте правительства области слова и.о.главного врача Охинской ЦРБ Татьяны Супруновой.

Большинство из получателей санитарных машин представляют северные районы острова. Это обусловлено сложными климатическими и географическими условиями, состоянием имеющегося автопарка на местах.

«Федеральный проект помогает решить актуальные вопросы в регионах. На Сахалине и Курилах обновится значительная часть автопарка медучреждений. Мы со своей стороны тоже регулируем этот процесс – после гарантийного обслуживания эту функцию на себя возьмет централизованное автохозяйство министерства. Также будет создан сервисный центр на севере острова, чтобы не гонять машины на юг, а своевременно обеспечить ремонт на месте», – рассказал министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.

В ближайший месяц ожидается поступление еще более крупной партии – более 20 санитарных автомобилей. Они также будут распределены по районам области.