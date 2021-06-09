Центризбирком зарегистрировал Вирастюка нардепом

По его информации, 7 июня в ЦИК поступило заявление Вирастюка с документами, которые необходимы для регистрации в качестве нардепа.

9 июня состоялось заседание ЦИК, на котором за регистрацию Вирастюка проголосовали единогласно все 16 членов ЦИК. Его трансляция велась в YouTube-канале комиссии.

Копию постановления о регистрации Вирастюка Центризбирком постановил отправить в Верховную Раду.

Контекст:

28 марта промежуточные выборы в Верховную Раду состоялись в округе №87 в Ивано-Франковской области. Голосование проходило в связи с тем, что избранный в этом округе народный депутат сложил мандат. Явка в округе №87 составила 35,05%.

30 марта целый день подсчет голосов в округе не велся, состав ОИК изменили. Подсчет возобновился вечером 31 марта. 1 апреля полиция взяла под охрану объекты в избирательном округе №87.

По данным “Опоры”, на довыборах в Верховную Раду в округе №87 выявлены расхождения в данных на пяти участках. В частности, данные протоколов участковых избирательных комиссий и повторного подсчета голосов не совпадают в количестве бюллетеней в поддержку кандидата от партии “За майбутнє” Александра Шевченко. Всего в округе 117 участков.

Полиция открыла 17 уголовных производств по итогам выборов в округе №87, шесть из них – по фактам похищения избирательных бюллетеней шести участковых избирательных комиссий.

ЦИК на заседании 5 апреля принял для дальнейшей обработки протокол с мокрой печатью ОИК об итогах голосования в одномандатном округе №87, но 12 апреля Ивано-Франковский окружной административный суд признал этот протокол противоправным.

ЦИК обязал ОИК №87 составить уточненный протокол об итогах голосования. 15 апреля он был составлен.

22 апреля ЦИК установил победу Вирастюка. В ходе обсуждения проекта постановления комиссии один из ее членов отметил, что нельзя однозначно установить, повлияло ли исчезновение бюллетеней в этом округе на результаты выборов. По его словам, Центризбирком не может это выяснить, так как у него нет функций досудебного расследования.

Гражданская сеть “Опора” сообщала, что, согласно протоколу, Вирастюк получил 15 536 голосов избирателей, а Шевченко – 15 114.

5 мая ЦИК не зарегистрировал Вирастюка нардепом из-за отсутствия правовых оснований. Причиной стало то, что вечером 1 мая Большая палата Верховного Суда признала противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов в округе №87 и отменила протокол от 22 апреля, согласно которому Вирастюк признавался победителем выборов.

19 мая Центризбирком составил новый протокол. Победителем остался Вирастюк. Верховный Суд на заседании 23 мая отменил протокол ЦИК.

5 июня Большая палата Верховного Суда признала законным избрание Вирастюка народным депутатом.

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