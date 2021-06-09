 

48% украинцев считают, что Россия контролирует “ДНР” и “ЛНР” и руководит их действиями – опрос

09.06.2021, 17:12, Новости дня
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47% опрошенных думают, что вооруженные силы РФ принимают участие в боевых действиях на стороне боевиков “ДНР” и “ЛНР”.

43% респондентов считают, что Россия поставляет оружие террористам на востоке Украины.

Еще 21% украинцев думают, что РФ оказывает ОРДЛО гуманитарную помощь, а 19% – что Россия поддерживает боевиков преимущественно дипломатическим путем.

Опрос проводился 14–19 мая во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2020 респондентов старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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