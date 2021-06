New York Times – «мучительный опыт» общения с Трампом не даёт ЕС и НАТО полностью довериться Байдену

Вскоре президент США Джо Байден проведёт ряд встреч с руководством ЕС и Североатлантического альянса. По мнению экспертов, над этими саммитами будет довлеть тень прошлой администрации, которая «травмировала» европейских лидеров своими заявлениями и поступками, пишет The New York Times.



Четыре года назад президент США Дональдом Трампом «травмировал» европейских лидеров своими заявлениями. Он приветствовал брексит, объявил НАТО «устаревшим», назвал участников Североатлантического альянса «нахлебниками» и поначалу отказывался открыто поддержать его основополагающий принцип взаимной защиты, пишет The New York Times.



Сам факт того, что Джо Байден считает Европу союзником, а НАТО — жизненно важным элементом безопасности Запада, выглядит для лидеров ЕС «почти откровением». Однако, по мнению экспертов, «мучительный опыт общения с прошлой президентской администрацией оставил после себя шрамы, которые заживут ещё не скоро», отмечает издание.

«Не стоит недооценивать тот шок, который на ЕС произвели годы правления Трампа, — считает директор Европейского центра Карнеги Роза Бальфур. — Существует опасения, что он вернётся, и ЕС снова окажется за бортом. Поэтому ЕС осторожнее относится к требованиям США».

Между тем в скором времени главе Белого дома предстоит обсудить с лидерами ЕС и НАТО серьёзные вопросы, начиная выводом войск из Афганистана и заканчивая военными расходами. «И всё же, как бы европейцы ни ценили заверения Байдена о постоянстве и привязанности, они только что стали свидетелями того, как 75 лет американской внешней политики могут исчезнуть в мгновение ока со сменой президента», — подчёркивает The New York Times.

Более того, они опасаются, что всё может повториться снова. По их мнению, Америка изменилась, а Байден является «промежуточным звеном» между более популистскими и националистическими президентами, рассуждает вице-председатель Германского фонда Маршалла* Томас Кляйне-Брокхофф.

Вдобавок, по словам издания, европейские лидеры знают, что к политике Байдена будут «незаметно прикреплены ценники». Например, они не уверены, что его «внешняя политика для среднего класса» серьёзно отличается от курса Трампа «Америка превыше всего».

Они также понимают, что у них не так много времени. Канцлер Германии Ангела Меркель должна уйти со своего поста в сентябре, в мае следующего года Франции предстоит выбирать президента, а до промежуточных выборов в американский конгресс, которые могут ограничить Байдену пространство для манёвра, остаётся всего лишь 17 месяцев.

Вместе с тем предстоящие встречи Байдена с лидерами НАТО и ЕС после саммита «Большой семёрки» в Великобритании будут не чисто символическими. Они запланированы таким образом, что президент может прибыть в Женеву 16 июня после того, как получит от союзников консультации и поддержку перед его переговорами с Владимиром Путиным, подчёркивает издание.

«Согласно обнадёживающей оптимистичной точке зрения, Байден даст старт новым отношениям, продемонстрирует веру в Брюссель и НАТО, скажет правильные слова и запустит ключевой стратегический процесс, тем самым обновив альянс на следующее десятилетие, — полагает берлинский директор Европейского совета по международным отношениям Яна Пульерин. — Но Байден также хочет получить отдачу от вложенных средств, и нам нужно показать ощутимые результаты. Речь идёт не о бескорыстной любви, но о дружбе с привилегиями».

Французский военный аналитик специальный советник парижского Фонда стратегических исследований Франсуа Исбур видит в поездке американского президента только положительные моменты. «США вернулись, Байден вернулся, здесь нет ничего циничного, — рассуждает он. — У Байдена есть определённые твёрдые убеждения, и он полон решимости воплотить их в жизнь. Международные дела не являются его приоритетом, но его основная позиция такова: «Давайте снова будем друзьями, чтобы восстановить учтивость и вежливость в отношениях с союзниками».

С ним соглашается Иво Даалдер, который во времена президентства Барака Обамы был постпредом США при НАТО. По его мнению, Байдену важно показать, что Америка намерена хорошо обращаться со своими друзьями.

Но он и другие отмечают, что президент всё ещё не назначил посланников ни в НАТО, ни в ЕС. В какой-то момент, по словам Даалдера, союзникам понадобятся представители США, которые смогут немедленно связаться по телефону с госсекретарём, с министром обороны и в случае необходимости с самим Байденом.

Встреча на высшем уровне 30 лидеров НАТО будет короткой. После церемонии открытия последует заседание, которое продлится два с половиной часа, поэтому у каждого докладчика будет всего пять минут для выступления, отмечает издание.

По его информации, на саммите будет ряд коротких тематических встреч. Участники обсудят траты на оборону, возможную отставку генсека НАТО Йенса Столтенберга в сентябре 2022 года, вывод войск из Афганистана, Россию, Китай и Белоруссию.

Примечательно, что в 2010 году, когда в последний раз пересматривали стратегическую концепцию, НАТО предполагало, что РФ может быть партнёром, а Китай почти не упоминался. Новая версия начнётся с совершенно иных предположений, обращает внимание The New York Times.

Один из постпредов при НАТО заявил изданию, что сенсаций от саммита ждать не стоит. То же самое относится к переговорам американского президента с руководством Евросоюза, которые назначены на 15 июня. На них предстоит обсудить широкий круг вопросов, в том числе то, «как лучше справиться с усиливающимся Китаем и агрессивной Россией».

В блоке также существует насторожённость, и не только потому, что после Байдена может прийти другой президент, похожий на Трампа. Так, по словам Пульерин, немецкие власти считают, что решение президента вывести все американские войска из Афганистана к 11 сентября, было принято в одностороннем порядке по старой схеме: Вашингтон решил, а союзники последовали за ним.

Точно так же европейские лидеры были возмущены и сконфужены, когда Байден решил поддержать отказ от прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19. Этот шаг был сделан без предупреждения союзников, не говоря уже о консультациях с ними, подчёркивает издание.

Кроме того, европейцы не считают Пекин равным соперником Вашингтона и остаются зависимыми от Китая и от РФ в вопросах торговли и энергии. Некоторых беспокоит, Байден пытается изобразить мир «слишком черно-белым», выставляя всё происходящее в качестве соревнования между демократией и авторитаризмом.

«Контакты с союзниками перед саммитом с Путиным важны и выходят за рамки символического жеста, — заявляет директор Института международных отношений Италии Натали Точчи. — Но европейцы заблуждаются, полагая, что все может вернуться на круги своя».

По её словам, европейцы должны действовать более активно и работать с Байденом для достижения соглашений по ключевым вопросам, таким как климат, вакцины и торговля. Это поможет «создать критическую массу Запада, которая выльется в более широкое глобальное многостороннее соглашение», и доказать, что «демократия приносит плоды», уверена Точчи.

* Германский фонд Маршалла Соединённых Штатов (The German Marshall Fund of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 20.03.2018.