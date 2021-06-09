Москве со второй попытки вынесли приговор напавшему на геев на Курском вокзале мужчине

Басманный суд Москвы со второй попытки приговорил к девяти годам Антона Бережного, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью двум мужчинам на Курском вокзале, в результате чего один из них скончался, сообщила пресс-секретарь суда.

В ведомстве заявили, что суд приговорил Бережного к лишению свободы сроком на девять лет, передает РИА «Новости».

Отмечается, что отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима, а до вступления приговора в силу – в СИЗО.

В ходе заседания присяжные единодушно признали Бережного виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений. По мнению присяжных, подсудимый заслуживает снисхождения.

В суде Бережной сообщил о раскаянии и извинился перед выжившим потерпевшим.

По данным следствия, в ночь на 29 июня 2019 года перед входом в здание Курского вокзала Антон Бережной совершил нападение с ножом на Романа Едалова и Евгения Ефимова из-за их сексуальной ориентации. Едалов погиб от ножевого ранения, Ефимов получил легкое ранение. Бережного обвинили в убийстве и побоях, в суде он признал свое участие в происшествии, но сообщил, что не планировал убийство. Присяжные решили, что не подсудимый причинил смерть потерпевшему, в связи с чем был оставлен без ответа вопрос о его виновности в убийстве. Тем же приговором Бережной был признан виновным в побоях, приговорен к 1 году и 11 месяцам ограничения свободы и освобожден в зале суда.

В сентябре 2020 года Мосгорсуд отменил оправдательный приговор присяжных Бережному. В настоящее время дело слушается повторно в Басманном суде Москвы. Мера пресечения ему не избиралась. Во вторник Бережной пропал с заседания в Басманном суде Москвы перед оглашением вердикта присяжных. Басманный суд Москвы объявил его в розыск.

1 июня подсудимый Антон Бережной пропал с заседания в Басманном суде Москвы перед оглашением вердикта присяжных. Накануне Антона Бережного арестовали и поместили под стражу до 4 августа.