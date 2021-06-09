СМИ узнали о разводе Слепакова с дочкой миллиардера из-за измены

Знакомый из окружения юмориста Семена Слепакова рассказал, что в мае артист развелся со своей супругой, дочерью миллиардера Кариной Аванесян. По его сведениям, развод произошел из-за измены комика.

По словам знакомого юмориста, однажды к частным детективам обратились люди с заказом проследить за Слепаковым из-за подозрений в супружеской неверности комика по отношению к дочери олигарха, об этом пишет сайт KP.RU.

«Как мне рассказали, доказательства неверности были собраны: и видео, и все, что надо. Как я понял, Аванесян не единожды говорил с дочкой, мол, он тебе изменяет, но она не верила», – рассказал источник.

Как рассказал знакомый Слепакова, когда доказательства были на руках, у Карины не было другого выхода, как подать на развод. Собеседник газеты считает, что тесть был готов доплатить зятю, лишь бы он освободил его дочь. Семен и Карина расстались не врагами, а имущество осталось у бывшей жены, подчеркнули в окружении юмориста.

Отмечается, что в СМИ ранее распространялись слухи, что, будучи еще женатым, Слепаков начал отношения с актрисой Светланой Ходченковой.

Ранее актриса Дарья Мельникова, известная по сериалу «Папины дочки», сообщила о разводе с артистом Артуром Смольяниновым.