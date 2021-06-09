 

Go-A в конце года снова поедут выступать в Нидерланды

09.06.2021, 16:16, Новости дня
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“9 декабря 2021 [года] мы выступаем в Амстердаме на фестивале Het Grote Songfestivalfeest. Это крутое событие, где участвуют артисты “Евровидения” разных лет. Уже анонсировано выступление Верки Сердючки, Лорин, Нетты Барзилай и многих других”, – говорится в публикации.

https://www.facebook.com/GoAbandoriginal/posts/161544829320979

Контекст:

22 мая в Роттердаме (Нидерланды) состоялся финал международного песенного конкурса “Евровидение 2021”, в котором приняли участие представители 26 стран. Представители Украины, группа Go-A заняла пятое место с композицией Shum – победителем стала группа Måneskin из Италии.

Изначально группа Go-A должна была выступать на “Евровидение 2020” с песней “Соловей”, но после того, как конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса, коллектив автоматически стал представителем Украины на “Евровидении 2021”. Для участия в конкурсе артисты написали новую песню Shum.

После завершения конкурса песня Shum занимала первое место в рейтинге музыкального сервиса Spotify – Viral 50 и дебютировала с 80-го места в чарте Billboard Global 200 excl US, став первой украинской песней в этом рейтинге.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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