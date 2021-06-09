 

Подозреваемый в убийстве жительницы Екатеринбурга попытался покончить с собой на допросе

09.06.2021, 16:12, Новости дня
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Задержанный по подозрению в убийстве женщины в Екатеринбурге 49-летний Марат Имашев попытался наложить на себя руки прямо во время допроса. Известно, что мужчина провел в исправительных учреждениях почти 30 лет своей жизни, сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Сообщается, что Имашев проживал в Нижнем Тагиле, у него были серьезные долги перед микрофинансовыми организациями. Во время допроса на детекторе лжи он сознался, что приехал в Екатеринбург специально, чтобы обокрасть кого-нибудь.

«Задержанный представителями МВД житель Имашев более 28 лет провел в тюрьмах и лагерях за серию тяжких преступлений, в том числе изнасилование, разбойное нападение, побег из колонии в Ивделе, за кражи, убийства и мошенничество. В последний раз он освободился из мест лишения свободы в марте 2020 года, срок отбывал в ИК-12 Нижнего Тагила», – передает слова представителя регионального УМВД портал Е1.ru.

Горелых уточнил, что после убийства женщины подозреваемый дважды возвращался к месту, где спрятал тело, чтобы убедиться, что она не осталась жива. «Похищенные у жертвы личные вещи, за исключением украшений, он разбросал по трассе, дабы сыщики уголовного розыска не обнаружили его отпечатки пальцев», – сказал пресс-секретарь.

Он добавил, что во время допроса Имашев попытался свести счеты с жизнью, однако ранение оказалось не смертельным.

Ранее Нижнесергинский районный суд Свердловской области арестовал подозреваемого в убийстве жительницы Пермского края, пропавшей во время туристического похода.



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