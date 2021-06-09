 

В Германии 20 полицейских заподозрили в участии в ультраправых чатах

09.06.2021, 16:12, Новости дня
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Прокуратура Франкфурта-на-Майне и уголовное ведомство Висбадена (федеральная земля Гессен) начали расследование против 20 полицейских – одного бывшего и 19 действующих – за участие в чатах ультраправого содержания.

Следствие подозревает 17 сотрудников правоохранительных органов в распространении в чатах сообщений с разжиганием межнациональной розни или же изображений, связанных с некоей бывшей национал-социалистической организацией. Еще полицейских подозреваются в том, что они состояли в таких чатах и не пресекали появление подобных сообщений, хотя как руководители могли это сделать, передает РИА «Новости».

В рамках расследования в квартирах и на работе у шести подозреваемых прошли обыски. Действующим полицейским, в отношении которых начато расследование, запрещено заниматься служебной деятельностью, один будет отстранен от службы.

Ранее сообщалось, что Федеральная полиция Германии в 2019 году не допустила выезд на Украину по меньшей мере 12 предполагаемых правых экстремистов.



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