“Наш край” потребовал моратория на повышение тарифов на электроэнергию для населения

“Украинская власть не имеет эффективной стратегии развития электроэнергетики в стране. В государстве наблюдаются манипуляции, когда интересы олигархических структур ставятся выше потребностей украинцев. Государственная тарифная политика оторвана от жизни и не учитывает реального уровня доходов и состояния украинцев. Именно поэтому растут долги за коммуналку: люди не платят, потому что нечем. Власть должна разработать и утвердить стратегию развития украинской электроэнергетики минимум на три года. А до этого момента – ввести мораторий на повышение стоимости киловатта и вернуть льготный тариф для населения”, – сказал политик.

На заседании 28 декабря 2020 года правительство Украины отменило льготный тариф в 90 коп./кВт-час на первые 100 кВт-час для бытовых потребителей. С 1 января 2021 года население оплачивает всю потребленную электроэнергию по единому тарифу – 1,68 грн/кВт-час.

“Сейчас нам уже говорят, что “реальная” стоимость электроэнергии – от 2,6 грн до 4 грн / кВт в зависимости от области. Итак, украинцев уже готовят, что тариф вырастет минимум до 3 гривен за киловатт. Власть не имеет права душить людей новым повышением тарифа на электроэнергию. Если немедленно не действовать, то украинцев ждет значительное увеличение тарифа”, – прогнозирует Мазурчак.

Он считает, что Кабмин действует в интересах олигархов.

“Правительство искусственно ограничивает производство дешевой атомной и гидроэнергетики в интересах значительно более дорогих угольной и зеленой энергии, доля которых в энергетическом балансе страны непропорционально растет ежегодно, заявил сопредседатель “Нашего края”.

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