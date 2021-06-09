 

Кабмин предложил ввести санкции против шести физических и 10 юридических лиц, причастных к российской пропаганде

09.06.2021, 15:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В течение трех дней Кабмин должен внести предложение о введении ограничительных мер на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Отмечается, что лица из санкционного списка Кабмина зарегистрированные в восьми странах.

Среди ограничений – блокировка пользования имуществом в Украине, осуществления транзита ресурсов, полетов и перевозок в стране, вывод капиталов за пределы Украины.

“Кроме того, [пакет санкций] остановит выполнение экономических и финансовых обязательств, прекратит предоставление телекоммуникационных услуг и заблокирует возможность использования телекоммуникационных сетей общего пользования, а также сделает невозможным передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, использование соответствующих интернет-ресурсов на территории Украины”, – говорится в сообщении на сайте Кабмина.

В правительстве добавили, что решение о применении санкций “направлено на защиту национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины”.

Контекст:

Доступ к некоторым российским и сепаратистским ресурсам в Украине ограничен с мая 2017 года в соответствии с указом президента, которым тогдашний глава государства Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских и украинских физических лиц и компаний.

Санкции против ряда российских веб-ресурсов и программных продуктов продлевали последний раз в Украине 15 мая прошлого года на 12 месяцев. Президент Украины Владимир Зеленский делал это по предложению СБУ. 

24 марта глава государства ввел санкции против 23 граждан РФ и десятков юридических лиц, в их числе “РИА Новости”, ТАСС и Lenta.ru.

21 мая своим указом №203/2021 утвердил решение СНБО о санкциях, принятое 14 мая. Согласно приложениям к указу, в двух санкционных списках – 674 физических лица и 138 юридических. В числе компаний, против которых применили ограничения, – WebMoney, “Лаборатория Касперского”, “Яндекс”, ряд российских СМИ (в том числе канал НТВ, “Первый канал”, ТНТ, РЕН ТВ).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.10 / Умер декан философского факультета МГУ

26.06 / Россияне показали самые необычные места для онлайн-голосования по Конституции

25.01 / В Сербии обнаружен первый случай «британского» штамма коронавируса

24.02 / США заявили об «угрозе общей безопасности» из-за «милитаризации Крыма»

07.11 / В Украине за сутки COVID-19 заболело более 10 тыс. человек

25.05 / Кудрин предложил быстрый способ победить бедность

21.07 / Британские депутаты не нашли свидетельств вмешательства РФ в референдум по Brexit

27.05 / Гармаш: Логично, чтобы новую локацию для переговоров ТКГ предложила ОБСЕ

07.05 / В МАУП опровергли информацию о том, что задним числом опубликовали доклады Кивы

05.11 / Во Франции пригрозили Турции санкциями за высказывания Эрдогана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика