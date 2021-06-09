Кабмин предложил ввести санкции против шести физических и 10 юридических лиц, причастных к российской пропаганде

В течение трех дней Кабмин должен внести предложение о введении ограничительных мер на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Отмечается, что лица из санкционного списка Кабмина зарегистрированные в восьми странах.

Среди ограничений – блокировка пользования имуществом в Украине, осуществления транзита ресурсов, полетов и перевозок в стране, вывод капиталов за пределы Украины.

“Кроме того, [пакет санкций] остановит выполнение экономических и финансовых обязательств, прекратит предоставление телекоммуникационных услуг и заблокирует возможность использования телекоммуникационных сетей общего пользования, а также сделает невозможным передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, использование соответствующих интернет-ресурсов на территории Украины”, – говорится в сообщении на сайте Кабмина.

В правительстве добавили, что решение о применении санкций “направлено на защиту национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины”.

Контекст:

Доступ к некоторым российским и сепаратистским ресурсам в Украине ограничен с мая 2017 года в соответствии с указом президента, которым тогдашний глава государства Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских и украинских физических лиц и компаний.

Санкции против ряда российских веб-ресурсов и программных продуктов продлевали последний раз в Украине 15 мая прошлого года на 12 месяцев. Президент Украины Владимир Зеленский делал это по предложению СБУ.

24 марта глава государства ввел санкции против 23 граждан РФ и десятков юридических лиц, в их числе “РИА Новости”, ТАСС и Lenta.ru.

21 мая своим указом №203/2021 утвердил решение СНБО о санкциях, принятое 14 мая. Согласно приложениям к указу, в двух санкционных списках – 674 физических лица и 138 юридических. В числе компаний, против которых применили ограничения, – WebMoney, “Лаборатория Касперского”, “Яндекс”, ряд российских СМИ (в том числе канал НТВ, “Первый канал”, ТНТ, РЕН ТВ).

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