Половина украинцев считают, что Зеленский не выполнил большинство своих предвыборных обещаний – опрос

33,2% опрошенных думают, что на данный момент президент выполнил только некоторые из своих обещаний.

В то же время 9,6% респондентов утверждают, что большинство обещаний Зеленского уже выполнены либо находятся в процессе исполнения.

1,4% опрошенных считают, что глава государства вообще не давал никаких обещаний, а 5,8% – затруднились с ответом.

Опрос проводился с 28 мая по 3 июня среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки: 2,4%.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента пятого президента Украины, нардепа от “Европейской солидарности” Петра Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур. Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

20 мая 2021 года исполнилось два года со дня инаугурации Зеленского.

В марте этого года Комитет избирателей Украины, проанализировав девять предвыборных заявлений Зеленского, пришел к выводу, что большинство своих обещаний президент не выполнил.

Среди выполненных – в Украине заработал русскоязычный телеканал “Дом” с вещанием на временно оккупированную РФ территорию Донбасса и Крыма, а также принят Верховной Радой закон об импичменте президента.

В процессе исполнения – принятие эффективного закона об обличителях коррупции, обещания о госвыплатах по кредитам Международному валютному фонду и о приватизации ряда госпредприятий.

По оценкам КИУ, четыре из девяти своих обещаний Зеленский не выполнил, в частности о поднятии экономики Украины, принятии законопроекта о так называемой налоговой амнистии, присоединении США и Великобритании к минскому процессу, а также о замораживании роста тарифов в Украине.

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