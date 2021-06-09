Авдеевский коксохим заявил о планах восстановить все пострадавшие из-за боевых действий печи к 2027 году

Авдеевка находится на линии фронта, это накладывает отпечаток на работу Авдеевского коксохимического завода, в том числе от перебоев с электроэнергией пострадал печной фонд, отметил он.

“Мы понимаем, от стабильной работы градообразующего предприятия зависит жизнь и развитие Авдеевки, металлургические предприятия Мариуполя и Запорожья, экономика страны. Сегодня мы продолжаем жить и работать в нестандартных условиях. По-прежнему Авдеевка находится на линии фронта, что накладывает отпечаток не только на работу предприятия, но логистику и количество подрядчиков, которые к нам приезжают. Кроме того, серьезно пострадал печной фонд, ведь из-за перебоев с электроснабжением падала температура в коксовых печах. В результате огнеупорная кладка камер коксования разрушилась, и это напрямую сказалось на работе основных цехов. Поэтому одно из важных направлений нашей инвестиционной программы – восстановление коксовых печей. Мы планируем до 2027-го обновить весь печной фонд”, – рассказал Литовка.

Он добавил, что в прошлом году на заводе ввели в эксплуатацию 71 камеру коксования.

“В этом году инвестиции компании “Метинвест” в текущие и капитальные ремонты, модернизацию производственных мощностей, охрану труда, социальную сферу в два раза больше – практически 1,8 миллиарда гривен. Суммы огромные, планы большие. Все это требует огромных сил и энергии, и это труд всего коллектива нашего предприятия, за что им большая благодарность. Мы уже приобрели новый электровоз, ожидается поставка двересъемной машины в коксовый цех №2. Также ждем поставки и пуска в работу коксовыталкивающей машины в КЦ №3. Мы ремонтируем два котла. Занимаемся чисткой двух конденсаторов для повышения выработки генерации электроэнергии. Ведутся работы по улавливающим цехам. У нас есть целая программа по повышению выработки собственной электроэнергии. Кроме всего прочего, строим новую современную градирню для ТЭЦ и для цеха водоснабжения”, – перечислил руководитель.

Литовка подчеркнул, что каждая четвертая семья в Авдеевке связана с работой на коксохиме.

Контекст:

В состав украинской компании “Метинвест” входят добывающие и металлургические предприятия в Украине, Европе и США, а также торговая сеть во всем мире.

Авдеевский коксохимический завод является крупнейшим в Европе.

Авдеевка – город в центральной части Донецкой области, находится на границе с оккупированным Донецком и подконтролен правительству Украины. С марта 2016 года в районе Авдеевской промзоны велись активные боевые действия, обстрелы продолжаются и сегодня. Из-за атак боевиков “ДНР” в городе периодически отсутствовали электроснабжение и вода.

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