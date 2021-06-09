 

В Украину прибыло почти 67 тыс. доз вакцины от Pfizer/BioNTech, которые закупило государство

09.06.2021, 14:28, Новости дня
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Отмечается, что препараты из этой партии используют для прививки людей с 1 – 3 этапов вакцинации населения против коронавируса.

При этом, за каждым человеком, который получит укол первой дозой Comirnaty, будет зарезервирована вторая доза из этой же партии.

По данным правительства, Украина уже получила 234 тыс. доз вакцины от Pfizer/BioNTech, закупленных за счет госсредств.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Первая партия вакцины от Pfizer/BioNTech по COVAX (117 тыс. доз) прибыла в Украину 16 апреля, вторая (122,9 тыс. доз) – 18 мая. 26 мая в Украину прибыла первая партия препарата Comirnaty, которую закупило государство (117 тыс. доз).

Как сообщили в Кабмине, Украина уже получила 707 850 доз вакцины Comirnaty в рамках глобальной инициативы COVAX, еще 356 850 доз поступят в течение недели. Кроме того, в страну доставили 500 тыс. доз вакцины Covishield, 367,2 тыс. доз AstraZeneca-SKBio, 705,6 тыс. доз AstraZeneca производства Италии и 1,71 млн доз препарата CoronaVac.

Всего в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин против коронавируса, заявляли в Минздраве.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. С начала кампании по иммунизации населения прививки от COVID-19 получили около 1,33 млн человек, из них около 161,3 тыс. завершили вакцинацию (получили две дозы).

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Назначенный 20 мая министром здравоохранения Виктор Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозировал он. По словам Ляшко, в июне Украина обеспечена вакцинами от COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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