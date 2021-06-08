Пакистан отказался предоставить США военные базы

Пакистан отказался передать свои военные базы США, которые выводят контингент из Афганистана, сообщил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

«Мы хотим, чтобы мирный процесс (в Афганистане) продвигался вперед вместе с выводом войск. Мир не считает Пакистан частью проблемы», – передает РИА «Новости» слова Куреши.

Глава МИД отметил, что правительство Пакистана заявило всем политическим партиям, что у них его намерения предоставлять США военные базы.

«Поиск баз может быть их желанием. О том, чтобы дать им основания, не может быть и речи, мы должны видеть наш интерес», – добавил Куреши.

Накануне газета New York Times со ссылкой на информированные источники написала, что администрация США ведет переговоры с правительством Пакистана о предоставлении военной базы, которая будет использоваться для сбора разведданных и нанесения контртеррористических ударов в Афганистане после того, как эту страну покинут американские войска.

Напомним, в апреле президент США Джо Байден сообщил о решении вывести американские войска из Афганистана, этот процесс должен быть завершен к 20-летнему юбилею атак 11 сентября в Нью-Йорке. Аналогичное решение приняли и другие страны НАТО.

При этом в начале мая спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад посетил Узбекистан и Таджикистан, а в начале апреля в Ташкент прибыла делегация Пентагона во главе с заместителем начальника Управления стратегического планирования и политики Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) бригадным генералом Дюком Пираком, где обсуждались вопросы двух- и многостороннего сотрудничества.

Газета ВЗГЛЯД писала, что уход США из Афганистана оборачивается новым вызовом для России.