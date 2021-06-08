 

Пакистан отказался предоставить США военные базы

08.06.2021, 11:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пакистан отказался передать свои военные базы США, которые выводят контингент из Афганистана, сообщил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

«Мы хотим, чтобы мирный процесс (в Афганистане) продвигался вперед вместе с выводом войск. Мир не считает Пакистан частью проблемы», – передает РИА «Новости» слова Куреши.

Глава МИД отметил, что правительство Пакистана заявило всем политическим партиям, что у них его намерения предоставлять США военные базы.

«Поиск баз может быть их желанием. О том, чтобы дать им основания, не может быть и речи, мы должны видеть наш интерес», – добавил Куреши.

Накануне газета New York Times со ссылкой на информированные источники написала, что администрация США ведет переговоры с правительством Пакистана о предоставлении военной базы, которая будет использоваться для сбора разведданных и нанесения контртеррористических ударов в Афганистане после того, как эту страну покинут американские войска.

Напомним, в апреле президент США Джо Байден сообщил о решении вывести американские войска из Афганистана, этот процесс должен быть завершен к 20-летнему юбилею атак 11 сентября в Нью-Йорке. Аналогичное решение приняли и другие страны НАТО.

При этом в начале мая спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад посетил Узбекистан и Таджикистан, а в начале апреля в Ташкент прибыла делегация Пентагона во главе с заместителем начальника Управления стратегического планирования и политики Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) бригадным генералом Дюком Пираком, где обсуждались вопросы двух- и многостороннего сотрудничества. 

Газета ВЗГЛЯД писала, что уход США из Афганистана оборачивается новым вызовом для России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.03 / В Москве наладят выпуск жизненно важных лекарств

20.08 / Определились финалисты Лиги чемпионов УЕФА

08.07 / На минских переговорах согласованы гарантии безопасности для авиации, участвующей в ликвидации лесных пожаров – Резников

13.03 / Зеленский: Когда речь идет о принципиальных вещах, на табло должно быть минимум 226 голосов “Слуги народа”

01.04 / Депп намерен получить украинское гражданство

22.10 / Эксперты рассказали, в чем разница между американской и российской версиями iPhone 12

20.05 / В Турции зарегистрирован минимальный суточный прирост COVID-19 с начала марта

09.03 / Россия и Китай подписали меморандум о создании совместной лунной станции

23.12 / Байден предрек ухудшение ситуации с коронавирусом в США

27.02 / NASA опубликовало уникальные изображения свечения ночной Венеры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика