 

В Украине резко увеличилось число новых случаев COVID-19

08.06.2021, 8:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Зафиксировано 1602 новых случая заболевания COVID-19. Среди них – 95 детей и 94 медработника. Также за минувшие сутки госпитализированы 483 человека, летальных случаев – 118, выздоровели – 6751 человек”, – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране зарегистрировали 535 новых случаев COVID-19 и 33 смерти.

По данным Минздрава, за последние 24 часа в Украине сделали 57 556 тестов на коронавирус, из которых 33 355 – методом ПЦР.

Больше всего новых инфицирований зарегистрировали в Киеве (700) и Запорожской области (92).

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 216 654 случая коронавирусной инфекции, скончались 51 333 пациента с COVID-19, выздоровели 2 101 722 человека.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1869448859884877

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.07 / Эксперт: Движение «Голос» совершает преступление против правосудия

24.08 / Наука до сих пор не может установить происхождение коронавируса

02.05 / Стороны переговоров по СВПД решили смягчить санкции против Ирана

04.04 / В результате теракта смертника в Сомали погибло пять человек

10.07 / В Юте объявлено чрезвычайное положение в связи с протестами

01.07 / Участки для финального дня голосования по Конституции открылись в Сибири

16.01 / Шкарлет предложил вернуть учеников начальных классов к полноформатному обучению после завершения локдауна

04.03 / Курс доллара вырос к рублю на открытии торгов

20.04 / Мэрия Праги потребовала вернуть часть парка, “оккупированного” посольством РФ

27.09 / В РФ стартовали продажи самого дорогого складного смартфона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика