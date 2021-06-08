В Украине резко увеличилось число новых случаев COVID-19

“Зафиксировано 1602 новых случая заболевания COVID-19. Среди них – 95 детей и 94 медработника. Также за минувшие сутки госпитализированы 483 человека, летальных случаев – 118, выздоровели – 6751 человек”, – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране зарегистрировали 535 новых случаев COVID-19 и 33 смерти.

По данным Минздрава, за последние 24 часа в Украине сделали 57 556 тестов на коронавирус, из которых 33 355 – методом ПЦР.

Больше всего новых инфицирований зарегистрировали в Киеве (700) и Запорожской области (92).

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 216 654 случая коронавирусной инфекции, скончались 51 333 пациента с COVID-19, выздоровели 2 101 722 человека.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1869448859884877

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

—