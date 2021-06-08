 

В ВОЗ заявили, что не могут заставить Китай раскрыть больше информации о происхождении COVID-19

08.06.2021, 8:34, Новости дня
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Об этом исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил 7 июня, сообщает канал Euronews. 

Отвечая на вопрос журналиста, как ВОЗ заставит Китай быть более открытым, Райан сказал, что организация “не имеет полномочий принуждать кого-либо в этом отношении”. 

ВОЗ предложит исследования, необходимые для того, чтобы понимание о происхождении инфекции “вышло на новый уровень”, добавил он. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С тех пор в мире подтвердили 173 млн случаев инфицирования коронавирусом, скончалось 3,7 млн пациентов. 

На данный момент считается, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. Власти Китая связывали вспышку заболевания с уханьским рынком животных и морепродуктов “Хуанань”: первые пациенты были там либо постоянными покупателями, либо продавцами.

Ученые полагали, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, были задействованы летучие мыши, змеи и панголины (в Китае их мясо считается деликатесом).

Китай обвиняли в сокрытии масштабов эпидемии в самом ее начале. Так, в докладе разведки США, содержание которого агентство Bloomberg обнародовало в апреле 2020 года, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев. Предыдущий вице-президент США Майк Пенс говорил, что весь мир мог оказаться в лучшем положении, если бы власти Китая были “более откровенными”.

В МИД Китая заявляли, что версия об утечке коронавируса из лаборатории Уханя не имеет под собой никаких доказательств.

14 января этого года в Ухань прибыла миссия ученых ВОЗ из 13 человек, которые расследовали причины пандемии. В группу вошли представители таких стран, как США, Австралия, Китай, Дания, Германия, Япония, Кения, Нидерланды, Катар, Российская Федерация, Великобритания и Вьетнам.

В итоге миссия ВОЗ не смогла установить точный источник коронавируса. Наиболее вероятной версией назвали передачу вируса от летучих мышей или панголинов, но, скорее всего, не напрямую, а через еще какое-то животное. Наименее вероятной – что вирус распространился в результате лабораторной утечки.

23 мая The Wall Street Journal, ссылаясь на неопубликованный доклад разведки, писала, что трое ученых института вирусологии в Ухане заболели в ноябре 2019 года. У них, по данным американской спецслужбы были симптомы как COVID-19, так и сезонных заболеваний. Издание The Sunday Times 30 мая сообщило, что британская разведка пересмотрела версию происхождения коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, и теперь допускает, что его могли вывести в лаборатории Уханя.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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