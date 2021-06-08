 

У крушения рейса МН17 нет другого объяснения, кроме причастности России – расследователь Bellingcat Грозев

08.06.2021, 8:34, Новости дня
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“Мы видели так много взаимно подтверждающих доказательств, что в целом не существует другого объяснения, кроме факта того, что Россия предоставила оружие, с помощью которого был сбит [самолет] и убиты 298 человек”, – сказал он.

По словам Грозева, который участвовал в сборе информации об авиакатастрофе, расследователи “видели даже больше доказательств, чем те, которые были представлены в суде” в Гааге.

“Если бы Россия хотела установить правду, она бы просто сотрудничала со следствием в той степени, в которой ее об этом просили. А она по-прежнему отказывается. […] Россия продолжает утверждать, что исключена из расследования, ей не дают возможности внести в него свой вклад, но в то же время она не выполняет запросы о предоставлении данных”, – подчеркнул представитель Bellingcat.

Он отметил, что российская сторона “хранит молчание” и не предоставляет доступ судьям для допроса военных из двух бригад вооруженных сил РФ, которые могли бы дать свидетельства по делу и опровергнуть обвинения в адрес Москвы.

Контекст:

Boeing 777 “Малайзийских авиалиний”, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса “Бук” с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что “Бук” прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: так называемый министр обороны “ДНР” того времени Игорь Гиркин, глава “ГРУ ДНР”, гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела “ГРУ ДНР” Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Пулатов не признает свою вину. Его защитники подавали многочисленные ходатайства, требуя, чтобы суд рассмотрел альтернативные версии крушения малайзийского Boeing. Гиркин и Дубинский в июне 2019-го заявляли, что отказываются давать показания на процессе.

В начале ноября во время трех дней слушаний выступали адвокаты Пулатова. Защита россиянина требовала заново допросить экспертов и свидетелей по делу MH17, а также заново исследовать все доказательства. Большинство запросов защиты Пулатова суд отклонил, в том числе – о рассмотрении альтернативной версии катастрофы. Просьбу о допросе нескольких экспертов и свидетелей, которые могут дать показания по “Буку” и по тому, причастен ли к его транспортировке Пулатов, удовлетворили. Кроме того, суд разрешил адвокатам родственников погибших иметь доступ к цифровой версии всех материалов дела.

В апреле 2021 года нидерландские журналисты получили доступ к телефонным разговорам одного из главных подозреваемых в деле – Дубинского. Сообщалось, что записи сделали украинские спецслужбы, они датируются июлем и августом 2014 года. Записи, на которых фигурируют все четверо подозреваемых, опровергают их заявления.

7 июня суд в Гааге начал рассматривать дело о крушении по существу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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