Малюська считает, что после начала президентства Зеленского олигархи начали вести себя “тихо, как мыши”

Такое мнение в интервью НВ, вышедшем 8 июня, высказал министр юстиции Денис Малюська.

В ходе беседы о законопроекте об олигархах, который инициировал президент, министра спросили, что Зеленскому мешало раньше бороться с олигархами и не достаточно ли антимонопольного и антикоррупционного законодательства для такой борьбы.

“А он и боролся с олигархами”, – ответил Малюська.

По его словам, среди проявлений борьбы – санкции против нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука и закон, который называют “антиколомойским” так как с его принятием стало невозможным возвращение “ПриватБанка” одному из его прежних владельцев, украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому.

“Этого мало? Этого более чем достаточно. И посмотрите на поведение олигархов. Оно стало значительно менее наглым, чем было раньше”, – заявил министр.

Журналист заметил, что это “не единственные олигархи” в Украине.

“Покажите мне поведение любого олигарха, которое было бы столь же наглым, каким оно было до президентства Зеленского, или в первые месяцы его президентства? Сейчас таких явлений нет. Покажите наглого олигарха, который нагло рассказывает органам власти, что им делать? Нет, сидят тихо, как мыши. Потому что поняли, что ситуация в стране изменилась. […] Просто есть олигархи, которые ведут себя, как слон в посудной лавке, а есть олигархи, которые пытаются придерживаться каких-то цивилизованных правил поведения. Не в последнюю очередь потому, что у них есть выпуски евробондов и они хотят содержать какие-то бизнес-связи с Западом”, – ответил Малюська.

Контекст:

В 2020 году Зеленский заявлял, что готов говорить с крупным бизнесом и обеспечить ему равные правила, а взамен хочет, чтобы олигархи жили и работали по закону. Он считает, что олигархам следует отдать “роли в массовке, а не главные роли”.

15 апреля 2021 года на заседании СНБО Зеленский анонсировал разработку “фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране”. По его словам, законодательная инициатива нацелена, в частности, на то, чтобы олигархи не могли влиять “на выбор страны, на экономику, на законы, на Верховную Раду”.

14 мая секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что, по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался.

Законопроект №5599 “О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)” внесли на рассмотрение Верховной Рады 2 июня.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Партия “Слуга народа” анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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