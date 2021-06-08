 

Фесенко заявил, что Байден не отказывался от встречи с Зеленским из-за смены руководства НАК “Нафтогаз”

08.06.2021, 8:34, Новости дня
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“Информация появилась сегодня утром, и там речь о том, что было раньше, там говорится – якобы готовилась встреча в Вашингтоне. Но Вашингтон не может просто так организовать визит. Встреча на таком уровне с рабочим визитом согласовывается гораздо раньше, подготовка и согласование встречи занимает несколько месяцев. Если смотреть по хронологии – смена руководства НАК “Нафтогаз” произошла в конце апреля, а встреча Байдена и [президента РФ Владимира] Путина согласована была в конце мая, и после этого началось обсуждение будущей встречи Зеленского и Байдена”, – подчеркнул Фесенко.

Он напомнил, что никаких официальных сообщений об отмене встречи Байдена и Зеленского не было, речь идет о ее вероятности в Европе во время турне Байдена по ЕC, и никакой связи с перестановками в НАК тут нет.

“Скорее всего, это – банальный и примитивный пиар лоббистов Коболева. США ранее озвучивали критические тезисы про НАК “Нафтогаз”, но они были не про Коболева, а относительно продолжения реформы корпоративного управления. Так что это все банальный пиар лоббистов Коболева, манипуляция, и у меня в этом нет никаких сомнений”, – заявил политолог.

Контекст:

7 июня президенты Украины и США поговорили по телефону, Байден пригласил коллегу в гости. Главы государств обсудили различные вопросы отношений между США и Украиной. В разговоре Байден заверил Зеленского, что будет поддерживать суверенитет, территориальную целостность Украины и ее стремления.

Зеленский заявил до этого разговора, что считает необходимым лично проконсультировать Байдена перед его переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным. 

Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления “Нафтогазу” 28 апреля. На его место назначили Юрия Витренко. 13 мая с ним подписали контракт на 12 месяцев. Ожидается, что через полгода будет объявлен конкурс на должность главы правления НАК.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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