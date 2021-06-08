Рогозин рассказал о создании «вечной» перспективной орбитальной станции

Перспективная российская орбитальная служебная станция (РОСС) будет обладать открытой архитектурой, что позволит ей вечно находиться на орбите, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Мы же хотим сделать архитектуру открытую, когда один модуль, который выработал свой ресурс, может быть заменен на другой. По сути, эта станция может вечно находиться на орбите, постепенно и ритмично меняя отработавшие свое элементы», – передает ТАСС слова Рогозина.

По словам главы Роскосмоса, проблемой МКС является невозможность «выдернуть» один модуль и заменить его на другой. «Это гигантская конструкции, она очень дорогая», – добавил он.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что российская национальная станция будет развернута на орбите в два этапа до 2035 года.