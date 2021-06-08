 

Нефть подешевела после роста в цене на 3-5%

08.06.2021, 8:02, Новости дня
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Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром продолжают опускаться в рамках коррекции почти на 1% после роста на 3-5% на предыдущей торговой неделе.

По состоянию на 8.04 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,98% – до 70,79 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI подешевели на 0,91% – до 68,60 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Во вторник утром цены на нефть продолжают снижаться в рамках коррекции после того, как по итогам прошлой недели «черное золото» марки Brent подорожало на 3,3%, а WTI – на 5%. Оптимизму на рынке нефти способствовали рост спроса и перспективы восстановления экономики.

Инвесторы также находятся в ожидании публикации позднее во вторник ежемесячного краткосрочного прогноза Управления энергетической информации минэнерго США (EIA) – STEO. Кроме того, в среду ожидается публикация статистики о недельных коммерческих запасах нефти и добыче этого сырья в стране, а в четверг – годовая инфляция в США в мае. Данные по инфляции могут повлиять на курс доллара, к которому чувствительны сырьевые цены.



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