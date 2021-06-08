Главу Бурятии оштрафовали за разведение костра

Глава Бурятии Алексей Цыденов получил штраф от МЧС за разведение костра во время своего короткого отпуска в мае.

«Напомню про свои три дня отпуска на майские. Хоть не ходи в отпуск. МЧС оштрафовали за разведение костра. И ведь ничего не скажешь. Все правильно!» – написал Цыденов в своем аккаунте в Instagram.

Он отметил, что погода в республике становится теплее. «Надеюсь ковида станет меньше, но пожароопасность повысится. Будьте аккуратны, берегите себя и окружающих», – добавил Цыденов.

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Публикация от Алексей Цыденов (@tsydenov_aleksey)

Судя по фото постановления, глава республики готовил на огне мясо и был оштрафован на 3 тыс. рублей.

По данным республиканского агентства лесного хозяйства, в республике действует особый противопожарный режим.

Ранее Цыденов в соцсетях продемонстрировал, как принял участие в онлайн-совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным из номера гостиницы на Камчатке.