 

В мире за сутки подтвердили наименьшее с середины марта число новых случаев COVID-19 – ВОЗ

08.06.2021, 7:36, Новости дня
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Последний раз было меньше случаев 16 марта – 364 тыс.

Согласно графику ВОЗ, показатели заболеваемости снижаются шестую неделю подряд. Максимальный суточный прирост инфицированных коронавирусом был зафиксирован 23 апреля (895 тыс.).

Скриншот: covid19.who.int

В пятерку стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев COVID-19 входят США (33 млн), Индия (28,9 млн), Бразилия (16,9 млн), Франция (5,6 млн) и Турция (5,3 млн).

В целом на планете зарегистрировано 173 млн инфицирований.

С начала пандемии в мире, по данным ВОЗ, скончались 3,7 млн пациентов с коронавирусной инфекцией.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине на 7 июня подтвердили 2,2 млн инфицирований коронавирусом, скончались 51,2 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровели почти 2,1 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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