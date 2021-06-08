На расселение ветхого жилфонда в Сахалинской области направят более 61 млрд рублей

Сахалинские власти за пять лет направят из всех источников 61,3 млрд рублей на расселение ветхого и аварийного жилья по пилотной программе, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

«На переселение жителей аварийного фонда в Сахалинской области предусмотрено 61,3 млрд рублей, из них 18 млрд – из федерального бюджета, 18,9 млрд – из консолидированного бюджета Сахалинской области, еще 24,4 млрд – из внебюджетных источников», – передает сообщение ТАСС.

По информации областных властей, за пять лет ключи от новых квартир получат почти 29 тыс. жителей региона. Ускоренными темпами планируется расселить более 640 тыс. кв. метров аварийного фонда.

Ранее островные власти сообщали журналистам, что Сахалинская область первой в РФ завершает программу расселения аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Так, в прошлом году в регионе расселили 126 тыс. квадратных метров такого жилья. Теперь по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко островной регион становится пилотным в реализации новой программы переселения людей из аварийного фонда. До конца 2026 года планируется расселить свыше 640 тыс. аварийных квадратных метров.

Строительство нового жилья в островном регионе проходит по национальному проекту «Жилье и городская среда». Сначала он был рассчитан на 2019-2024 гг., но затем был продлен до 2030 г. вместе с остальными нацпроектами. Он включает четыре федеральных проекта: «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».