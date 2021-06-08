В США беспилотник впервые в истории заправил другой самолет во время полета. Видео

“В ходе тестового полета MQ-25 успешно выдвинул шланг и тормозную трубу из своего воздушного заправочного склада… и благополучно перекачал топливо в самолет ВМС США F/A-18 Super Hornet, продемонстрировав способность MQ-25 Stingray к выполнению своей основной задачи по дозаправке в воздухе”, – сказано в сообщении.

В Boeing назвали успешные испытания “историческим событием”.

Видео заправки Boeing опубликовала в YouTube.

ВИДЕОВидео: Boeing / YouTube

Беспилотник уже выполнил 25 тестовых полетов. Теперь ему предстоят испытания на борту авианосца США.

“MQ-25 возьмет на себя роль заправщика, что позволит лучше использовать боевые ударные истребители и поможет увеличить дальность действия авиакрыла-носителя”, – говорится в сообщении пресс-службы.

В соответствии с контрактом, заключенном в 2018 году, военно-морские силы США получат семь тестовых моделей беспилотников-заправщиков.

Издание The Seattle Times в 2018 году сообщало, что контракт на разработку обошелся в $805 млн, а в целом флот планировал потратить на производство этих беспилотников $9,5 млрд.

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