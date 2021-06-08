В Украине хотят запустить по Днепру скоростные теплоходы между областями

Цель таких маршрутов, прежде всего, туристическая. Первым планируют запустить маршрут “Киев – Канев” с остановками в других городах.

“Итоговая идея: чтобы эти корабли чаще ходили, и были бы такие маршруты, когда люди, допустим, выходят в Переяславе, у них несколько часов экскурсия по музеям, потом едут в Канев – там тоже экскурсии”, – пояснила она.

Предварительно планируется, что время поездки от Киева в Канев составит два часа.

“Есть прогулочные теплоходы, которые сегодня ходят по Киеву. Вот они до Канева будут добираться около пяти часов А это очень долго, ведь на машине можно доехать за три часа”, – отметила Олеськив.

По ее словам, сейчас специалисты изучают логистику по Днепру. Госагенство по туризму общается с владельцами таких плавсредств, а также с потенциальными инвесторами из стран Западной Европы.

Контекст:

“Ракета” – серия скоростных советских теплоходов на подводных крыльях. Серийно выпускались в 1950 – 1970-х годах. В Украине они ходили по рекам Днепр и Южный Буг.

В Украине в 1970-х ходило более 150 “Ракет”. Но после 1990-х этот вид транспорта стал экономически невыгодным, и большую часть судов продали за границу, рассказывал “ТСН” в 2018 году начальник отдела формирования нормативно-правовой базы в сфере морского и речного транспорта Министерства инфраструктуры Украины Алексей Геращенко. Часть этих “Ракет” до сих пор ходят в Греции, Таиланде и Канаде.

Речные перевозчики поясняли, что речной транспорт невыгоден, в частности, из-за акцизного сбора на каждый литр дизельного топлива (изначально – налога автомобилистов, предназначенного на ремонт дорог). По состоянию на 2018 год в Украине оставалось всего четыре “Ракеты”.

В 2020 году тогдашний министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал возрождение речных перевозок с помощью судов “Ракета”. “Все будет ракета”, – написал он тогда в Facebook.

В декабре 2020 года Рада приняла закон о внутреннем водном транспорте, который по словам нардепов – авторов, “запустит” речные перевозки. По расчетам Криклия, этот закон позволит Украине получать дополнительно в госбюджет до 16 млрд грн ежегодно, разгрузив при этом дороги, а также обеспечит развитие пассажирских речных перевозок, в том числе международных.

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