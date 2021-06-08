 

Глава набсовета Украинского культурного фонда Мудрак сложила полномочия через два месяца после назначения

08.06.2021, 0:54, Новости дня
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Она объяснила это “ситуацией, и собственной гражданской позицией о самоотводе действующей Наблюдательного Совета Украинского культурного фонд 4 июня”.

“Призвала к такому же шагу членов Набсовета еще на прошлой неделе. Услышала меня только Екатерина Чуева. Спасибо. Мой голос изначально был в меньшинстве в НС. Кризис в УКФ началась задолго до моего прихода. За месяц работы во время кризиса всех уровней удалось выбрать исполнительного директора и провести конкурсный отбор 2021 года. Дирекция может продолжить работу по выдаче грантов этого года”, – подчеркнула она.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3196848317268325&id=100008295631072

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, комментируя ситуацию, отметил, что “Ситуацию безусловно непростая”.

“Замечательно, что конкурс состоялся, а значит Дирекция сможет продолжить свою работу по выдаче грантов. Но вопрос о работе нынешнего НС остается открытым. И общественность, и министерство, и я лично заинтересован в том, чтобы период нестабильности, который мы сейчас наблюдаем, завершился . К сожалению, из-за законодательных пробелов в УКФ и в МКИП отсутствуют юридические рычаги влияния. Но я настаиваю на том, что самоотвод таких членов НС, как господин [Александр] Сусленский и господин [Игорь] Тулузов, является лучшим решением для УКФ”, – отметил Ткаченко.

В случае если самоотвод членов НС будет продолжаться, будет рассматриваться вариант запуска процедуры переизбрания всего состава НС, отметили в министерстве. Процедура будет происходить по закону, где соответственно двух кандидатов подает МКИП, двух Офис президента, двух общественные организации, двух учреждения культуры. Председатель НС избираться из предложенных новых кандидатур обновленным составом НР УКФ.

https://www.facebook.com/MKIPUkraine/posts/2921884994603332

Контекст:

Мудрак возглавила Украинский культурный фонд 15 апреля, после отставки Михаила Захаревича.

1 июня на адрес премьер-министра Украины Дениса Шмигаля и Ткаченко направили открытое письмо с выражением недоверия действующему составу Набсовета УКФ и призывом помочь его распустить и отменить его решения. Письмо опубликовало издание LB.ua. Подписанты заявили, что Набсовет отклонил ряд проектов без должной аргументации в третьем этапе конкурса, что нарушает процедуру конкурса.

Авторы обращения также заявили, что такие действия нивелируют наработанные рабочие механизмы отбора проектов и наносят репутационный ущерб, провоцируя потерю доверия к УКФ.

Мудрак признала наличие кризиса в институте и призвала к открытому диалогу общественности с коллективом фонда, отмечает “Укринформ”. Также она сказала, что готова взять самоотвод, если ситуация не улучшится в ближайшие недели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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