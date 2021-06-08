Лавров заявил ФРГ и Франции о неприемлемости пересмотра Минских соглашений

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с коллегами из Франции и Германии заявил, что попытки Киева провести ревизию минских соглашений неприемлемы, сообщил МИД России.

Отмечается, что состоялся телефонный разговор Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, в ходе которого министры провели обстоятельный обмен мнениями о перспективах урегулирования внутриукраинского конфликта в Донбассе по итогам состоявшейся 26 мая очередной видеоконференции политических советников лидеров стран «нормандского формата».

«Была подчеркнута безальтернативность минских соглашений и необходимость выполнения всеми сторонами своих обязательств. Лавров акцентировал неприемлемость попыток Киева ревизовать «Комплекс мер», равно как и решения «нормандского» саммита в декабре 2019 года в Париже, обратил внимание на отсутствие реакции со стороны западных коллег на звучащие из Киева заявления, противоречащие действующим договоренностям», – говорится в сообщении министерства.

Также Лавров подчеркнул недопустимость дискриминационных мер в отношении русскоязычного населения на Украине, курса киевских властей на насильственную украинизацию национальных меньшинств, подавление политических оппонентов и СМИ, потакание неонацистам.

Кроме того, как отметили в дипведомстве, главы МИД обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе и вокруг Нагорного Карабаха.

Ранее президент РФ Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель заявили, что минские соглашения остаются безальтернативной основой урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

Напомним, в феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.