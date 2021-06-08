 

В АТОР оценили численность желающих привиться в РФ иностранцев

08.06.2021, 0:52, Новости дня
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Для вакцинации российским препаратом против коронавирсуной инфекции «Спутник V» в Россию готовы приехать несколько тысяч иностранцев, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Майя Ломидзе в эфире телеканала «Россия-1».

«Количество желающих получить вакцину, речь преимущественно идет все-таки о «Спутнике V», достаточно большое. Нам сложно пока говорить о том, что это миллионный потенциальный поток, но несколько тысяч человек из разных стран», – приводит слова Ломидзе ТАСС.

В прошлую пятницу президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ отметил, что сотни миллионов людей по всему миру не имеют доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции. Путин в ходе выступления на ПМЭФ поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в России. Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила о готовности ведомства совместно с туроператорами оперативно провести работу по организации туров для вакцинации иностранцев от коронавируса с использованием электронной визы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал сроки начала вакцинации иностранцев в России.

Специалисты столичных медцентров рассказали газете ВЗГЛЯД, что находящиеся в Москве иностранцы могут пройти вакцинацию от коронавируса в частных клиниках, причем в некоторых случаях эта процедура будет бесплатной.



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