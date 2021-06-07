В Китае виртуальная девушка поступила в университет

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07.06.2021, 23:56, Новости дня
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Разработчик ИИ Тан Цзе рассказал, что его внешний вид основан на реальном человеке, но лицо и голос генерируются. Хуа уже умеет самостоятельно учиться, а также пишет стихи и создает картины и музыку. Разработчики надеются, что в будущем она также сможет самостоятельно кодировать.

Хуа будет учиться под руководством своего создателя Тан Цзе, который также является профессором Университета Цинхуа, отмечает Xinhua. По его словам, его виртуальная студентка будет расти и учиться быстрее, чем среднестатистический реальный человек. Если в этом году она начнет учиться на уровне шестилетнего ребенка, через год она будет на уровне двенадцатилетнего ребенка.

Виртуальная студентка была основана на последней версии нейросети Wudao 2.0, которую разработали ученые Пекинской академией искусственного интеллекта. Эта нейросеть может обрабатывать 1,75 триллиона параметров, побив рекорд в 1,6 триллиона, ранее установленный другой нейросетью Google Switch Transformer AI.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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