Продажи машин в Японии в мае выросли на 34%

В мае на японском автомобильном рынке продали около 166 тысяч новых машин.

Данная цифра не учитывает мини-кары, которые обладают объемом двигателя менее 0,66 л. С учетом таких результатов местные дилеры получили прирост на 34,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с января по май 2021 года на рынке Японии реализовали свыше 1,11 млн новых автомобилей, что на 9,5% больше, чем годом ранее.

Наибольшим спросом пользуются модели местного бренда Toyota, который продал в мае более 88 тысяч новых автомобилей. На второй строчке значится компания Honda с результатом более 15,7 тысяч машин. В тройку лидеров также попал экземпляр Nissan, который приобрели более 13,7 тысяч жителей Японии.