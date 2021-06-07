 

Продажи машин в Японии в мае выросли на 34%

07.06.2021, 19:14, Новости дня
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В мае на японском автомобильном рынке продали около 166 тысяч новых машин.

Данная цифра не учитывает мини-кары, которые обладают объемом двигателя менее 0,66 л. С учетом таких результатов местные дилеры получили прирост на 34,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с января по май 2021 года на рынке Японии реализовали свыше 1,11 млн новых автомобилей, что на 9,5% больше, чем годом ранее.

Наибольшим спросом пользуются модели местного бренда Toyota, который продал в мае более 88 тысяч новых автомобилей. На второй строчке значится компания Honda с результатом более 15,7 тысяч машин. В тройку лидеров также попал экземпляр Nissan, который приобрели более 13,7 тысяч жителей Японии.



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