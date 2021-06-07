Столтенберг заявил о контактах с Москвой для созыва встречи Совета РФ – НАТО

НАТО проводит контакты с Москвой с целью созыва встречи Совета РФ – НАТО на уровне послов, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы предложили РФ провести такую встречу, но пока не получили от нее ответа. Мы сейчас проводим контакты с Россией для созыва Совета РФ – НАТО», – передает его слова ТАСС.

Напомним, Столтенберг в преддверии предстоящего саммита организации в Брюсселе предложил провести заседание Совета РФ – НАТО (СРН). Он заявил, что альянс предложил Москве провести новое заседание более года назад, однако положительного ответа не последовало.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва готова обсуждать с НАТО вопросы деэскалации и предотвращение инцидентов, но для этого нужно привлекать военных экспертов.