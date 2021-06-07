Под Мариуполем гранатой подорвали автомобиль, есть пострадавшие

Как рассказала родственница одного из пострадавших, местные жители отмечали день рождения. К магазину подошел человек и спровоцировал конфликт. По ее словам, это был сотрудник силовых структур.

“Стал приставать к людям, угомонить его не могли. Он бросил гранату под машину именинника. От взрыва вылетели окна в магазине. Именинник и его друг получили осколочные ранения”, – сообщила женщина.

Изданию mrpl.city в Мариупольском районном управлении полиции сообщили, что пострадал только один человек – получил легкие телесные повреждения.

Ночью 7 июня подозреваемого задержали, открыто уголовное производство по ч. 2 п. 1 ст. 15 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет либо пожизненное тюремное заключение.

Рассмотрение этого дела прокуратура передаст в Государственное бюро расследований, отметили в полиции.

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