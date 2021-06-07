Jerry Heil обнародовала селфи с Мендель
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На снимке Мендель и Jerry Heil позируют за столом с чашками в руках.
“Пересеклись с Юлией Мендель на одном перекрестке”, – подписала фото артистка.
Скриншот: thejerryheil / Instagram
Контекст:
Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни “Охрана_Отмєна”.
Мендель стала пресс-секретарем президента Зеленского в июне 2019 года, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек).
30 апреля 2021 года ряд украинских СМИ сообщили, что Мендель написала заявление об уходе с поста пресс-секретаря президента Украины. В тот же день Подоляк подтвердил информацию об увольнении Мендель. Он заявил, что она будет временно исполнять обязанности пресс-секретаря президента – пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента. В 2021 году вошла в рейтинг 100 самых успешных женщин Украины, который был составлен журналом НВ.
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