Джавадов: В Азербайджане услышали эхо войны. После прекращения боевых действий жертвами подрывов на оставшихся минах уже стали 120 человек

Эхо войны. Это страшное словосочетание я впервые услышал в школе, когда нам рассказывали о тяжелых последствиях самой кровавой войны в истории человечества – Второй мировой. Речь, в том числе, шла о том, как спустя годы и даже десятилетия в лесах Украины, России, Беларуси и других республик бывшего СССР находили мины, установленные немецкими нацистами, гитлеровской армией.

Спустя долгие годы и в Азербайджане услышали эхо войны. Но другой, 44-дневной, завершившейся блестящей победой азербайджанской армии, освобождением семи районов Азербайджана, которые почти 30 лет находились под армянской оккупацией.

Армения свое поражение в ней признала официально. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поставил подпись под трехсторонним заявлением о прекращении боевых действий в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года. По сути, это был акт о капитуляции. Но, к сожалению, даже подписав его, армянская сторона сделала все для того, чтобы эхо войны звучало в Азербайджане как можно громче.

Так, увы, и происходит. В минувшую пятницу пришла трагическая новость. В районе села Сусузлуг освобожденного от оккупации Кельбаджарского района подорвался на мине военный грузовик с журналистами. В результате погибли оператор AzTV Сирадж Абишов и сотрудник государственного информагентства “Азертадж” Магеррам Ибрагимов. Вскоре стало известно имя третьего погибшего – Ариф Алиев. Четыре человека доставлены в больницу.

Почему произошла эта трагедия? Потому, что армянская сторона заминировала в Кельбаджарском районе все, что только успела. Даже хаотично покидая эту освобожденную часть Азербайджана, они расставляли мины. Чтобы как можно больше азербайджанцев, вернувшихся на родную землю, погибли или получили ранения. Увы, уже после прекращения боевых действий жертвами подрывов на оставшихся с войны минах стали 120 граждан нашей страны. И этот скорбный список ширится.

Потому что руководство Армении, грубо нарушая нормы международного гуманитарного права, отказывается передать Азербайджану карты минных полей на освобожденной азербайджанской территории. И это несмотря на то, что Азербайджан направил очередную жалобу в Европейский суд по правам человека в связи с отказом Армении предоставить эти карты.

При этом доказательств вины армянской стороны было более, чем предостаточно. В частности, на выложенном в Twitter видео некий армянский полковник Корюн Гумашян говорит: “Мой контингент и я установили 17 грузовиков мин возле Лачина и Кельбаджара, вы не сможете ничего делать в этом районе из-за мин. Верните нам наших военнопленных, и я предоставлю карту мин”. Это открытое бравирование использованием террористических методов против Азербайджана уже по окончании 44-дневной войны.

Увы, мы пока так и не увидели главного – готовности ведущих мировых держав оказать давление на Армению в этом вопросе. Это чудовищно, возмутительно, шокирующе. Но такова циничная реальность, таковы пресловутые двойные стандарты, по которым живет мир. Азербайджан все это видел на протяжении всех почти трех десятков лет, что длилась оккупация территорий нашей страны. За все эти годы против Армении, которая оккупировала пятую часть земель соседнего государства и отказывалась выполнять резолюции ООН, не были введены санкции.

Что такое двойные стандарты, увы, узнала и Украина. Позиция некоторых государств мира и многих, к сожалению, политиков по отношению к России, по вине которой на Донбассе до сих пор гибнут люди, вызывает сожаление и разочарование. Но точно так же, как Азербайджан сумел добиться справедливости, сможет ее добиться и Украина. Я лично в этом не сомневаюсь.

Источник: “ГОРДОН”

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